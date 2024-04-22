«Копия отца»: Павел Прилучный с маленьким сыном растрогал поклонников

Павел Прилучный наслаждался отдыхом с семьей, проводя время вместе с детьми, включая своего маленького сына Микаэля.

Актер старается уделять максимум времени своему третьему ребенку

Несмотря на занятость, актер старается уделять максимум времени своему третьему ребенку. В выходные артист собрал семью для прогулки на спортивной площадке, там они вместе играли в баскетбол. Прилучный с удовольствием развлекал своих детей, особенно радуясь прогрессу годовалого Микаэля, который недавно только научился ходить.

На прогулку отец и сын одели почти одинаковые наряды, вызвав замечания пользователей о их сходстве, пишет Вокруг ТВ.