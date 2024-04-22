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Стас Барецкий готов жениться на Пугачевой и продать ей замок в Грязи

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Стас Барецкий готов жениться на Пугачевой и продать ей замок в Грязи
Знаменитости
Источник фото: @bareckiy_stas

Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева хочет вернуть себе замок, который продала ему год назад. Он сказал, что между ними ведутся переговоры и он готов вернуть недвижимость, но потребовал, чтобы Примадонна развелась с мужем и вышла за него замуж, пишет woman.ru.

По словам шоумена, певица приедет в Россию уже на майских праздниках.

«Я ее давно люблю и готов принять. Надо жить спокойно, в свое удовольствие, а не мотаться по странам в ее возрасте», — заявил Стас.

При этом он продаст замок с наценкой — за 1 млрд рублей.

Напомним: в апреле 2023-го Барецкий заявил, что теперь он владелец замка в деревне Грязь. Тогда Стас заявил, что купил элитное жилье вовсе не за 1 млрд рублей, а за 450 млн.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева в обозримом будущем приедет в Россию для урегулирования имущественных вопросов. Говорят, что Максим Галкин* переоформит поместье на жену, а она перепишет его на детей - Лизу и Гарри. Таким образом, супруги решили спасти свое имущество в случае, если к нему будет применен новый закон, предусматривающий наказание за фейки о российской армии.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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