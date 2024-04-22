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Екатерина Климова появилась в роскошном платье на ММКФ

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Екатерина Климова появилась в роскошном платье на ММКФ
Знаменитости
Источник фото: @klimova___ekaterina

Екатерина Климова, известная российская актриса, произвела яркое впечатление своим появлением на Московском кинофестивале (ММКФ) в стильном платье нежно-розового цвета. Несмотря на непогоду, артистка решила не оставаться в стороне и выйти перед публикой.

Екатерина выбрала длинное платье с глубоким декольте

Екатерина выбрала длинное платье с глубоким декольте, этот наряд добавил ее образу изысканности и шарма. В интервью журналистам Климова поделилась, что изначально колебалась, стоит ли идти на данное мероприятие из-за нестабильной погоды. Однако звезда говорит, что привыкла к таким катаклизмам и всегда ждет возможности почувствовать праздничное настроение. 

Ее уверенность поразила публику, а выбор наряда подчеркнул изысканный вкус и элегантность.

Информационное агентство «Informing»

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