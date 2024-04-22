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«Она начала синеть»: Оксана Самойлова едва не потеряла дочь

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«Она начала синеть»: Оксана Самойлова едва не потеряла дочь
Знаменитости
Источник фото: @samoylova__queen2

Оксана Самойлова не только успешная модель, но и преданная мать, справляется с трудностями в воспитании своих четверых детей. Вместе с Джиганом они воспитывают 3-х дочерей и сына.

Однако за красивыми фотографиями и счастливыми моментами нередко скрывается реальность множества вызовов, с которыми женщина сталкивается ежедневно. Начиная с плохого поведения, заканчивая серьезными проблемами со здоровьем, воспитание детей требует от нее много стойкости.

Девочка, которая изначально казалась абсолютно здоровой, начала внезапно испытывать проблемы с дыханием

Одним из самых страшных моментов в жизни стала внезапная болезнь ее младшей дочери, Майи. Девочка, которая изначально казалась абсолютно здоровой, начала внезапно испытывать проблемы с дыханием, даже потеряла сознание и начала синеть прямо на руках у матери. 

Ситуация, к счастью, разрешилась благополучно, но страх, пережитый в этот момент, остался навсегда в памяти Самойловой.

Информационное агентство «Informing»

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