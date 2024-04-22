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Поэтесса Мориц намерена запретить бардам Никитиным исполнять песни на свои стихи

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Поэтесса Мориц намерена запретить бардам Никитиным исполнять песни на свои стихи
Знаменитости
Источник фото: Юнна Мориц / ВКонтакте

Поэтесса выразила такую позицию из-за того, что музыканты выступают в поддержку Украины

Российская известная поэтесса Юнна Мориц заявила о своем желании запретить бардам Сергею и Татьяне Никитиным исполнять песни по ее стихам. Она выразила такую позицию из-за того, что музыканты выступают в поддержку Украины, а также собирают средства для ВСУ на фестивалях в Америке, куда они уехали после начала специальной военной операции.

Ее решение вызвало определенное обсуждение в культурной среде, отражая разногласия, пишет РГ.

Юнна Мориц является не только поэтессой, но и переводчиком, автором множества поэтических книг.

Информационное агентство «Informing»

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