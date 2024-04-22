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Саша Бортич призналась, что ее обвиняют в бесталанности

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Саша Бортич призналась, что ее обвиняют в бесталанности
Знаменитости
Источник фото: @bortich

Саша Бортич, российская актриса, решила ответить на критику, которая обрушилась на нее в соцсетях после участия в подкасте Kuji Podcast. В этом интервью артистка разговаривала о театре, музыке, фильмах. Однако разочарование звезды вызвали комментарии, в которых ее обвиняют в бесталанности.

Негативные комментарии похожи на проявление ненависти

Она поделилась своими чувствами в своем блоге, отметив, что подобные комментарии не затронули ее, так как она уже давно привыкла к ним. Однако при этом актриса выразила разочарование из-за того, что после такой теплой атмосферы в подкасте увидела столь отрицательные отзывы. Бортич говорит, что негативные комментарии похожи на проявление ненависти, а не на какую-либо конструктивную критику.

Ранее Никита Кологривый высказал мнение, что актеры должны иметь профессиональное образование. В ответ на это замечание Бортич подчеркнула, что она не получала свои роли благодаря интиму или связам, а ее талант не зависит от образования.

Информационное агентство «Informing»

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