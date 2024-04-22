Продюсер Фадеев ответил, действительно ли за Глюкозу поёт Мизулина

Продюсер Максим Фадеев высказался по поводу многочисленных слухов о том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступает сейчас под именем Глюкоза. В своем посте в микроблоге он отметил, что это одна из самых неожиданных, но интересных версий, хотя при этом не раскрыл тайну относительно того, кто заменит экс-солистку Наталью Ионову.

Поклонники проекта заметили, что мультяшный образ белокурой артистки очень похож на Мизулину, которая также публично неоднократно демонстрировала свои вокальные данные, выкладывая ролики в Сети.

Наталья Ионова не примет участия в новом проекте

Напомним, ранее Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZа, представив видео, выполненное в стиле фильма «Матрица», пишет Лайф.ру. Оно было составлено из фрагментов хитов Натальи Чистяковой-Ионовой. Однако сама певица не примет участия в новом проекте, поскольку больше не соответствует имиджу бренда, говорит Максим.