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Внук Пугачевой с женой закрыли себе дорогу в Россию

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Внук Пугачевой с женой закрыли себе дорогу в Россию
Знаменитости
Источник фото: @npresnyakov

Никита Пресняков и Алена Краснова явно выражают свою поддержку оппозиционным артистам, что не остается незамеченным пользователями сети. Многие пришли к выводу, что эта супружеская пара не намерена возвращаться на родину.

Внук Аллы Пугачевой уже ранее присутствовал на празднике, организованном по случаю дня рождения солиста группы Little Big, а также на концерте Земфиры* в США. Несмотря на то что Никита Пресняков продолжает развивать свою карьеру за рубежом, он также получает доход от бизнеса в России. 

Отмена выступлений Орбакайте

Супруга Никиты, Алена Краснова, осталась с бизнесом на родине, который ей приносит около 10 миллионов рублей ежегодно. Согласно сообщениям издания, решение Никиты Преснякова оборвать связи с Россией связано с его знаменитой бабушкой и ее супругом. 

Вспомним, высказывания Примадонны привели к отмене выступлений ее дочери, Кристины Орбакайте, в России. В настоящее время мать Никиты Преснякова планирует гастрольный тур в США и летом собирается выступать в Израиле. Бывший муж Примадонны, Болдин, связал отмену концертов Орбакайте с ее жизнью в США.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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