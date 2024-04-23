Барецкий заявил, что готов жениться на Пугачевой, но есть одно условие

Стас Барецкий выразил готовность к возможному браку с Аллой Пугачевой и возвращению ей подмосковного замка в Грязи в соответствии с информацией, опубликованной на Woman.ru.

Согласно словам шоумена, он предполагает, что артистка собирается вернуться в РФ к майским праздникам. Барецкий утверждает, что у Примадонны возникло желание вернуть замок в Грязи, который продала ему в 2023 году.

Выдвигает условие

В настоящее время ведутся переговоры по поводу возврата имущества, однако Барецкий выдвигает условие. Он готов к этому, но только если певица выйдет за него замуж. Кроме того, Стас добавил, что он готов продать замок за миллиард рублей с небольшой наценкой, утверждая, что за год почти не вносил изменений в особняк.