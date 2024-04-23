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Появились новые спойлеры финала 2-го сезона сериала «Зимородок»

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Появились новые спойлеры финала 2-го сезона сериала «Зимородок»
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Развязка истории в сериале «Зимородок» становится все ближе. В 66 серии зрители обратили внимание на странное поведение мамы Гюльгюн. После того, как она выгнала Ифакат из особняка, она вспомнила встречу с Мезиде, а затем, вернувшись в комнату, начала смеяться и плакать одновременно.

Это поведение выглядело необычно, и некоторые фанаты сериала отметили, что в тот момент ее было трудно отличить от Нюкхет. Согласно спойлерам, Гюльгюн действительно болеет. У нее развивается психическое расстройство, которое, к сожалению, замечают слишком поздно. 

Готовится к мести

До конца второго сезона она будет вести себя почти нормально, но наедине с собой покажет свое истинное лицо. Также зрители обратили внимание на то, что тренеру Доруку досталось зря. Неизвестно, кто именно его избил, но Дорука готовится к мести. По сюжету, он обращается к журналистам, чтобы рассказать правду о своем похищении, что приводит к публичному унижению Асуман. 

Видимо, авторы сериала решили уделить особое внимание написанию финальных серий, чтобы они были насыщенными и запоминающимися.

Информационное агентство «Informing»

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