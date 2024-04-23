«Было жутко стыдно»: Выяснилось, как прошел концерт SHAMANа для бабушек в Уфе

Выступление Ярослава Дронова, более известного как певец SHAMAN, в «Уфа-Арена», которое прошло 20 апреля, вызвало настоящий ажиотаж для многих. Зал был заполнен огромным количеством бабушек и дедушек, некоторые привели с собой внуков, одетых в маски с лицом артиста.

Как сообщается, на концерте можно было увидеть бабушек в фирменном мерче и женщин, украшенных флагом РФ. Подходя к залу примерно в 18:00, можно было заметить толпу фанатов, ожидающих встречи со своим кумиром. Однако, не все проходившие мимо были в восторге от увиденного.

Сильно шумели и громко распевали песни

Молодые люди, к примеру, выражали свое недовольство агрессивным поведением некоторых пенсионеров, которые сильно шумели и громко распевали песни, создавая дискомфортную атмосферу для многих окружающих. Один из проходивших мимо молодых парней отметил, что ему стыдно проходить мимо места проведения концерта из-за агрессивного поведения пожилых россиян, которые обычно жаловались на шум молодежи, пишет Пруфы.рф.