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Grisha Urgant: Ведущий Иван Ургант выступил на частном светском балу в Москве

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Grisha Urgant: Ведущий Иван Ургант выступил на частном светском балу в Москве
Знаменитости
Источник фото: @LateNightUrgant

Иван Ургант взял на себя роль главного артиста на эксклюзивном мероприятии, посвященном 25-летию светского и влиятельного журналиста Ксении Китаевой, пройденном в самом сердце Москвы.

Взорвал зал своим юмором

Вечеринка стала не просто событием, а настоящим витком истории, перенесшим всех присутствующих в магическую атмосферу черно-белого бала. Вдохновленная легендарным мероприятием, устроенным великим Труменом Капоте ещё в 1966 году, эта ночь была наполнена элегантностью, изысканностью и неповторимым шармом. Под альтер эго Гриши Урганта, Иван взорвал зал своим непревзойденным мастерством и неподражаемым юмором. 

Порадовал кавер-версиями песен

На протяжении вечера звучали его лучшие хиты, включая заразительную «Усы и гитары» и сердечную «Просто дружим». Но это было ещё не всё! Иван порадовал гостей умелыми кавер-версиями песен таких легендарных групп, как «Моральный кодекс», сопровождаемых виртуозным исполнением ансамбля под руководством Вячеслава Добрынина и Валентины Легкоступовой.

Среди звездных гостей этого вечера были имена, оставившие свой след в истории шоу-бизнеса и культуры. Стефания Маликова, дочь известного артиста Дмитрия Маликова, и Софико Меладзе, дочь легендарного музыканта Валерия Меладзе, озарили вечер своим обаянием и стилем. Игорь Андреев, великий дизайнер, добавил нотку изыска и элегантности этому вечеру своим присутствием.

Информационное агентство «Informing»

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