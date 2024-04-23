Состоялось возвращение Лолиты на российское ТВ после «голой вечеринки»

После долгого периода отсутствия на российском телевидении, певица Лолита возвращается к зрителям с новым музыкальным проектом «ВИА Суперстар!» на НТВ. Ее возвращение вызвало разные реакции в индустрии развлечений. Несмотря на то, что участие певицы в скандальной «голой вечеринке» привело к тому, что ее исключили из новогодних телеэфиров и отменили юбилейные концерты, звезда не сдается.

Лолита не нарушила законы

Сергей Соседов высказал мнение, что Лолита не нарушила законы и не виновата ни перед кем. Он отметил талант и силу духа, подчеркнув, что нет смысла осуждать Милявскую за прошлые события. Его мнение разделяет солист «Форума» Сергей Рогожин, который участвует в новом телешоу с Лолитой. Он подчеркнул, что певица извлекла уроки из прошлого.