Никиту Кологривого заметили с девушкой Гарика Харламова

Новый фильм «Любовь зла» обещает стать захватывающей комедией с участием талантливых актеров. Никита Кологривый воплотит образ харизматичного вора-домушника Максима, который оказывается в запутанной ситуации после того, как пытается ограбить квартиру Евы, сыгранной девушкой Гарика Харламова, Катериной Ковальчук.

В этот момент начинается настоящая череда интересных событий, которые запомнятся зрителям на долгое время. Катерина, привлекательная и талантливая актриса, принимает на себя главную женскую роль в фильме. Её персонаж добавляет динамики и интриги в сюжет, создавая яркий контраст с Максимом и его приключениями.

Нужно отметить, что съемки комедии проходят при поддержке кинокомпании братьев Андреасян, а также онлайн-кинотеатра «Иви», сообщает АиФ.