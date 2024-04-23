48-летний Шура после организации собственных похорон ходит на рынок и ощипывает кур в Балашихе

Несмотря на то, что 48-летний певец Шура пережил инсульт, продолжает активную жизнь и даже принимает участие в необычном проекте. Журналисты застали артиста за странным занятием. Он ощипывал курицу на строительном рынке в Балашихе.

По информации СМИ, Шура был со съемочной группой и проводил время на частном участке в деревне Соболиха, где он снимается для реалити-шоу, которое покажут на канале «Муз-ТВ».

Источник фото: @shuramedvedev

По словам директора Павла Депершмидта, детали проекта не раскрываются, но обещаются как приятный сюрприз для поклонников. Очевидцы отмечают, что исполнитель был доброжелателен, приветлив на рынке, фотографировался с покупателями и продавцами. И это несмотря на все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться.