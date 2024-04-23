Информинг » Знаменитости » Муж Кудрявцевой показал, с кем проводит время после реабилитации — и это не жена

Муж Кудрявцевой показал, с кем проводит время после реабилитации — и это не жена

Image 16+
Муж Кудрявцевой показал, с кем проводит время после реабилитации — и это не жена
Знаменитости
Источник фото: @igor_makarov25

Лера Кудрявцева дала шанс своему мужу Игорю Макарову вернуться домой после прохождения курса лечения от алкоголизма. Подробности об этом сообщает 7Дней.ру.

Хотя ведущая не оставляет Игоря наедине с дочерью Машей, вместе семья принимает решение продолжить совместные прогулки под присмотром няни. Такой подход позволит спортсмену постепенно восстановить доверие и показать, что он серьезно относится к преодолению своей алкогольной зависимости.

Было запрещено использовать телефон

Игорь уже прошел курс лечения продолжительностью около 2-х месяцев в санатории. Во время этого времени ему было запрещено использовать телефон, поэтому он и не делился с пользователями новостями о своей жизни. Это решение Леры пришло после семейного конфликта, когда Кудрявцева решила попытаться сохранить брак, но поставила избраннику условие - пройти реабилитацию и побороть зависимость.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Было жутко стыдно»: Выяснилось, как прошел концерт SHAMANа для бабушек в Уфе

Сегодня, 09:48

Grisha Urgant: Ведущий Иван Ургант выступил на частном светском балу в Москве

Сегодня, 09:48

Барецкий заявил, что готов жениться на Пугачевой, но есть одно условие

Сегодня, 08:38

Появились новые спойлеры финала 2-го сезона сериала «Зимородок»

Сегодня, 08:38

Внук Пугачевой с женой закрыли себе дорогу в Россию

Сегодня, 07:53

Продюсер Фадеев ответил, действительно ли за Глюкозу поёт Мизулина

Вчера, 22:18

Саша Бортич призналась, что ее обвиняют в бесталанности

Вчера, 21:33

Поэтесса Мориц намерена запретить бардам Никитиным исполнять песни на свои стихи

Вчера, 20:48

«Она начала синеть»: Оксана Самойлова едва не потеряла дочь

Вчера, 20:48

Екатерина Климова появилась в роскошном платье на ММКФ

Вчера, 20:13

Стас Барецкий готов жениться на Пугачевой и продать ей замок в Грязи

Вчера, 19:08

Соседов прокомментировал скандальное увольнение с НТВ

Вчера, 17:23

Телеведущая Алёна Водонаева снялась в сексуальном купальнике

Вчера, 16:23

Киркоров рассказал об измене Пугачевой во время их брака

Вчера, 14:58

«Копия отца»: Павел Прилучный с маленьким сыном растрогал поклонников

Вчера, 14:58

Певец Денис Клявер прятался в костюме Щенка на телешоу «Маска»

Вчера, 14:58

Сестра Леонида Агутина призналась, что брат помог купить ей роскошную квартиру в Подмосковье

Вчера, 14:58

Певица Ольга Кормухина пояснила, почему не считает Шнурова музыкантом

Вчера, 14:23

Лепс честно прокомментировал идею включить песни Шамана в школьную программу

Вчера, 14:23

Артём Ткаченко признался, что он попал в кино через постель

Вчера, 10:08

Новости партнеров
2023
ru-RU