Муж Кудрявцевой показал, с кем проводит время после реабилитации — и это не жена

Лера Кудрявцева дала шанс своему мужу Игорю Макарову вернуться домой после прохождения курса лечения от алкоголизма. Подробности об этом сообщает 7Дней.ру.

Хотя ведущая не оставляет Игоря наедине с дочерью Машей, вместе семья принимает решение продолжить совместные прогулки под присмотром няни. Такой подход позволит спортсмену постепенно восстановить доверие и показать, что он серьезно относится к преодолению своей алкогольной зависимости.

Было запрещено использовать телефон

Игорь уже прошел курс лечения продолжительностью около 2-х месяцев в санатории. Во время этого времени ему было запрещено использовать телефон, поэтому он и не делился с пользователями новостями о своей жизни. Это решение Леры пришло после семейного конфликта, когда Кудрявцева решила попытаться сохранить брак, но поставила избраннику условие - пройти реабилитацию и побороть зависимость.