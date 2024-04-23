Дочь Марка Захарова, Александру, подозревают в романе с многодетным бизнесменом

Александра Захарова оказалась в центре внимания после появления слухов о возможном романе с многодетным бизнесменом Михаилом Панченко. По информации «Экспресс газеты», журналисты заметили дочь Марка Захарова на прощании с народным артистом Александром Ширвиндтом в компании незнакомца, который буквально не отпускал актрису из рук. Им оказался предприниматель, автолюбитель с тремя детьми от предыдущего брака, младшему из которых пять лет.

Предпочитала вести закрытый образ жизни

Следует сказать, что 61-летняя Захарова всегда предпочитала вести закрытый образ жизни. Ее брак с Владимиром Стекловым, который продлился девять лет, не принес паре потомства. Возможно, роман с Михаилом станет новым этапом в жизни актрисы, но пока что эта информация остается лишь предположением.