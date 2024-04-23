Адвокат Бенхин: Алла Пугачева хочет написать дарственную на замок своим двойняшкам

По данным КП, Алла Пугачева и Максим Галкин* выразили желание переоформить дарственную на свой замок на детей. Адвокат Александр Бенхин подтвердил, что такая сделка законна, поскольку между супругами возможны любые дарственные сделки, и в отношении пародиста нет судебных решений.

Закон не вступил в силу

Кроме того, закон о конфискации имущества у иностранных агентов в РФ не вступил в силу. Согласно комментариям правозащитника, данная инициатива может быть связана с потенциальными рисками, связанными со статусом иноагента, который был присвоен по решению Минюста РФ.

Однако, сделка направлена на защиту имущества, и у Примадонны есть возможность переоформить замок на двойняшек еще при жизни, что дает ей дополнительные гарантии.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ