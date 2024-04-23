Стала соседкой Макаревича: Екатерина Варнава купила апартаменты в Грузии за 15 млн

Издание «The Voice» вчера сообщило, что актриса, телеведущая Екатерина Варнава приобрела элитную недвижимость в Грузии. Ее стоимость более 15 миллионов рублей. Квартира расположена в комплексе пятизвездочных отелей Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Он находится в курортном районе Батуми — Гонио. Выбрав апартаменты на 5-м этаже корпуса «Aqua», экс-участница шоу Comedy заплатила за них 170 тысяч долларов (15 млн). Также в сообщении издания отмечается, что Андрей Макаревич* и Хабиб Нурмагомедов также приобрели апартаменты в этом роскошном комплексе.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ