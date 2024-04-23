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Беременная Лиза Арзамасова появилась на ММКФ с Родионом Газмановым, не Авербухом

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Беременная Лиза Арзамасова появилась на ММКФ с Родионом Газмановым, не Авербухом
Знаменитости
Источник фото: @liza_arzamasova

На вечеринке в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) присутствовала Лиза Арзамасова, которая сейчас находится в состоянии беременности. Ее сопровождал Родион Газманов, так как муж актрисы Илья Авербух отсутствовал.

Актриса была одета в светлое платье с широкими бретельками, свободной юбкой, подчеркнув свою талию. 

Источник фото: @liza_arzamasova

Кстати, слухи о возможном романе между Лизой и Родионом ранее уже появлялись, однако обе знаменитости отрицают их, утверждая, что между ними только крепкая дружба.

Арзамасова и Авербух поженились в 2020 году. В настоящее время они ожидают рождение второго ребенка. Пара воспитывает общего сына.

Информационное агентство «Informing»

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