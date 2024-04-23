Стала известна дата премьеры телесериала «Универ. 13 лет спустя»

Стала известна дата премьеры сериала «Универ. 13 лет спустя». Она состоится 13 мая, пишет Вокруг ТВ. Зрители будут следить за тем, как Антон Мартынов (актер Стас Ярушин) справляется без Кристины (Настасья Самбурская). В то же время как Валя (Александр Стекольников) работает, Маша (Анна Хилькевич) занимается своими домашними делами и воспитанием наследников.

Ожидается возвращение любимого персонажа — Кузи, который покинул проект в 2013 году, что вызывает нетерпение у фанатов. Однако возникло мнение, что сюжет сериала утратил свою актуальность, а зрелые актеры в ролях вечных студентов выглядят довольно нелепо.