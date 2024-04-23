Певец Клявер заявил, что Туриченко подставил его на «Маске»

Денис Клявер признался, что он был удивлен «подставе» со стороны Кирилла Туриченко, коллеги из жюри «Маски». Они встретились в день съемки, где Туриченко узнал совершенно случайно о его участии в программе. Клявер признал, что он пытался скрыть свою личность на сцене, но Кирилл вскоре распознал его.

Несмотря на мнение других членов звездного жюри, что за маской Щенка скрывается Жан Милимеров, там оказался Клявер. Участие в проекте оказалось приятным опытом для артиста, хотя он и покинул его перед финалом.