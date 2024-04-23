Похудевшая Алла Пугачева в новом стильном парике провела время в ресторане на Кипре

Похудевшая Алла Пугачева в новом стильном парике появилась на днях в одном из ресторанов Кипра. Как отмечает КП, Примадонна всегда умело подбирала образы, а этот случай не стал исключением. Стильный брючный костюм, легкие локоны добавили ей свежести и элегантности.

Фанаты отметили стиль и красоту своей любимицы

Новая публикация 75-летней артистки в социальной сети вызвала восторженные отклики у ее фанатов, которые отметили стиль и красоту своей любимицы. Несмотря на то, что Алла Борисовна живет за границей, она остается объектом восхищения для своих поклонников в России.