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Пугачева не боится лишиться имущества в России и готовит новые песни

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Пугачева не боится лишиться имущества в России и готовит новые песни
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Алла Пугачева отметила 75-летний юбилей в Израиле в компании гостей, включая критика Артемия Троицкого*. Он поделился наблюдениями о личной жизни, а также планах артистки, заявив, что Примадонна довольно спокойно относится к возможной потере имущества в РФ, включая замок в Грязи.

Пугачева, по словам Троицкого*, интересуется больше создаваемой вокруг нее историей, чем статусом иноагента. Алла Борисовна не собирается возвращаться на сцену, хотя в планах есть запись новых хитов. В СМИ появилась информация о возможном возвращении Пугачевой в Россию для оформления имущества на свое имя, чтобы избежать его конфискации. 

Однако сама артистка пока что не подтвердила информацию.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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