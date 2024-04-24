Пугачева не боится лишиться имущества в России и готовит новые песни

Алла Пугачева отметила 75-летний юбилей в Израиле в компании гостей, включая критика Артемия Троицкого*. Он поделился наблюдениями о личной жизни, а также планах артистки, заявив, что Примадонна довольно спокойно относится к возможной потере имущества в РФ, включая замок в Грязи.

Пугачева, по словам Троицкого*, интересуется больше создаваемой вокруг нее историей, чем статусом иноагента. Алла Борисовна не собирается возвращаться на сцену, хотя в планах есть запись новых хитов. В СМИ появилась информация о возможном возвращении Пугачевой в Россию для оформления имущества на свое имя, чтобы избежать его конфискации.

Однако сама артистка пока что не подтвердила информацию.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ