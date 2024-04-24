Российский продюсер Ашуров предложил Мизулиной создать ей личный рэп-проект

Продюсер Дмитрий Ашуров предложил уникальный музыкальный проект Екатерине Мизулиной. Он пригласил главу Лиги безопасного интернета записать собственный рэп-трек для того, чтобы стать образцом для молодых артистов. В современной музыке затрагиваются нередко темы материального благополучия, денег, авто, а Ашуров считает, что Мизулина может прекрасно вписаться в этот контекст.

При этом режиссер обещает помочь Мизулиной найти интересный образ, а также написать атмосферные композиции, гарантируя полную поддержку в этом творческом начинании. Пока что Екатерина Михайловна не прокомментировала это предложение, но оно уже вызвало обсуждения в музыкальной среде.