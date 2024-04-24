Внук Пугачевой Никита Пресняков собрался на гастроли по США

Никита Пресняков поделился со всеми радостной новостью о своих успехах в музыкальной индустрии, которые вдохновили его на запуск гастрольного тура по Америке. Как сообщил артист, он собрал новый музыкальный коллектив, объединивший элементы рока и танцевальной музыки.

Пробный концерт прошел в Лос-Анджелесе. Он превзошел все ожидания. Зал был настолько переполнен, что 100 человек не смогли попасть внутрь из-за ограниченной вместимости. Это и вдохновило музыкантов на начало первого тура по Штатам.

Интересно: с сентября 2022 года Никита вместе со своей супругой проживает за границей. Здесь внук Примадонны занимается съемкой клипов для артистов. Помимо того, он работает над собственным творчеством под псевдонимом Nick Pres.