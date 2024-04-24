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Сын Орбакайте и Преснякова посетил концерт Земфиры, закрыв себе дорогу в Россию

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Сын Орбакайте и Преснякова посетил концерт Земфиры, закрыв себе дорогу в Россию
Знаменитости
Источник фото: @npresnyakov

Никита Пресняков, 32-летний певец и внук Аллы Пугачевой, активно развивает свои связи за пределами России, что может исключить возможность возврата на родину. По данным «7 дней», в 2022 году, во время частичной мобилизации, он переехал в США в поисках лучших возможностей, присоединив к себе семью. 

Готов остаться и работать в Америке

Его активность в соцсетях сосредоточена на фотографиях с зарубежными артистами, а сам Пресняков обсуждает планы, ориентируясь на американскую аудиторию. Последние события, включая посещение концерта Земфиры* и участие в вечеринке, вызвали многочисленные комментарии пользователей интернета, подчеркивающие его решимость остаться и работать в Америке.

Сейчас Никита Пресняков готовится к гастрольному туру по США с новым музыкальным коллективом. Первый пробный концерт в Лос-Анджелесе прошел при полном зале, и более сотни человек остались за пределами из-за ограниченной вместимости площадки. Группа начинает свои выступления в Сан-Франциско.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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