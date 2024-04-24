Стала известна личность молодого избранника 61-летней Александры Захаровой

Похоже, что для актрисы Александры Захаровой наступило время для новых счастливых начинаний в личной жизни. Следуя сообщению Муз ТВ, она нашла себе нового спутника. Несмотря на то, что детали личной жизни артистки редко выходят на публику, она была замечена в компании некого молодого загадочного мужчины. Этот мужчина - Михаил Панченко.

Как утверждают источники, он не связан с театральным и кинематографическим миром, а является младше Захаровой на 10 лет. Они уже появлялись вместе на различных мероприятиях, включая презентацию книги ее отца. Панченко, у которого подрастает 3 детей от предыдущего брака, не живет с экс-женой уже несколько лет.