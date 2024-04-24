Блогер Оксана Самойлова разместила фото без бюстгальтера

Блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, вызвала волну обсуждений, опубликовав откровенные снимки. На фото она позирует в джинсовом костюме, однако без бюстгальтера.

В своем посте модель пожелала всем доброго утра, привлекая внимание новой фотосессией.

Источник фото: @samoylovaoxana

Оксана рассказывала своим подписчикам, что борется с трудностями в наборе веса, подчеркивая, что стрессовые ситуации не прибавляют ей килограммов, а наоборот. Для увеличения мышечной массы она регулярно занимается фитнесом или другими видами физической активности, но время от времени предпринимает перерыв на несколько месяцев.

Делится мыслями о заботе о себе

Несмотря на усилия, Самойлова не скрывает своего недовольства собственной фигурой, предпочитая более подтянутые формы. Бизнесвумен делится своими мыслями о заботе о себе, своем образе жизни с подписчиками, подчеркивая, что желает вырастить здоровых детей.

Она уделяет внимание правильному питанию, ведет весьма активный образ жизни, увлекается занятиями спортом, чтобы дети видели в ней пример достойного образа жизни.