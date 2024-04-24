Барды Никитины прокомментировали информацию о финансировании ВСУ

Сергей и Татьяна Никитины категорически опровергли слухи о финансировании Вооруженных Сил Украины, назвав их злонамеренной клеветой. Они подчеркнули, что никогда не поддерживали страну и не ожидали каких-либо благ, поэтому приняли решение отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья» в Черногории для того, чтобы развеять все сомнения.

Музыканты пояснили, что их сын уехал учиться в Америку еще в 1990 году, когда это было нормальной практикой, а они часто посещают его там. Супруги подчеркнули, что такая ситуация сложилась на протяжении последних 30 лет.

Не поддерживали антироссийские инициативы

Слова Яны Поплавской о том, что Никитины перечисляют гонорары на помощь ВСУ, были отклонены самими музыкантами как ложные. Они подчеркнули напоследок, что никогда не выступали в интересах какой-либо политической стороны и не поддерживали антироссийские инициативы, пишет News.ru.