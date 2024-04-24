Актриса Настасья Самбурская выложила провокационное видео в прозрачном платье

Настасья Самбурская снова поразила публику провокационным образом, выложив в социальной сети видео. В ролике показывается 37-летняя актриса и певица в черном прозрачном мини-платье. Этот наряд подчеркивает её изящную фигуру. Также Настасья дополнила образ нижним бельем в тон. А визажисты подчеркнули ее прекрасные черты лица угольно-черными стрелками, а также нюдовой помадой.

Источник фото: @samburskaya

Стилисты создали Самбурской укладку с эффектом мокрых волос. К слову, этот ролик вызвал восторг у поклонников. Они оставили под кадрами много приятных комментариев, пишет Газета.ру.