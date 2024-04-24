Информинг » Знаменитости » Певец Басков проведет премию МУЗ-ТВ вместе с Лолитой

Певец Басков проведет премию МУЗ-ТВ вместе с Лолитой

Image 16+
Певец Басков проведет премию МУЗ-ТВ вместе с Лолитой
Знаменитости
Источник фото: @nikolaibaskov

Николай Басков был назван пятым ведущим премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение». Ранее его участие держалось в тайне, пишет сегодня Газета.ру.

Как сообщается, данное мероприятие запланировано на 14 июня 2024 года на «ЦСКА Арене». Помимо Баскова, ведущими этой премии станут Владимир Маркони, Клава Кока, Лера Кудрявцева, Лолита Милявская. Последняя, к слову, выразила свою радость от возможности вести мероприятие и пообещала надеть скромный наряд, отзываясь таким образом на скандал с вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Российский продюсер Ашуров предложил Мизулиной создать ей личный рэп-проект

Сегодня, 13:08

Актриса Настасья Самбурская выложила провокационное видео в прозрачном платье

Сегодня, 13:08

Блогер Оксана Самойлова разместила фото без бюстгальтера

Сегодня, 12:28

Барды Никитины прокомментировали информацию о финансировании ВСУ

Сегодня, 12:28

Сын Орбакайте и Преснякова посетил концерт Земфиры, закрыв себе дорогу в Россию

Сегодня, 12:03

Стала известна личность молодого избранника 61-летней Александры Захаровой

Сегодня, 12:03

Рудченко уверен, что в новой «Глюкозе» поет Чистякова-Ионова

Сегодня, 11:53

Актер Александр Лойе поделился воспоминаниями о съемках сериала «Next», который вышел на экраны 23 года назад

Сегодня, 10:43

Продюсер Картозия: Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день

Сегодня, 06:38

Третий супруг Татьяны Булановой задолжал налоговой крупную сумму: в долгах, как в шелках

Сегодня, 04:03

Шура впервые откровенно рассказал о любви, творчестве и возможных детях

Вчера, 23:08

64-летняя певица Надежда Бабкина перепела хит Инстасамки

Вчера, 22:23

Певица Алсу рассказала правду об изменах мужа и разводе

Вчера, 21:38

Появились новости о состоянии Юрия Куклачева после обширного инфаркта - идет на поправку

Вчера, 21:38

Похудевшая Алла Пугачева в новом стильном парике провела время в ресторане на Кипре

Вчера, 20:13

Дочь Марка Захарова, Александру, подозревают в романе с многодетным бизнесменом

Вчера, 13:13

Стало известно, правда ли, что Александр Масляков покидает КВН

Вчера, 13:03

Стала соседкой Макаревича: Екатерина Варнава купила апартаменты в Грузии за 15 млн

Вчера, 13:03

Стала известна дата премьеры телесериала «Универ. 13 лет спустя»

Вчера, 12:53

Обнаженный Деревянко показал фигуру и поразил поклонников

Вчера, 12:13

Новости партнеров
2023
ru-RU