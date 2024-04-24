Певец Басков проведет премию МУЗ-ТВ вместе с Лолитой

Николай Басков был назван пятым ведущим премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение». Ранее его участие держалось в тайне, пишет сегодня Газета.ру.

Как сообщается, данное мероприятие запланировано на 14 июня 2024 года на «ЦСКА Арене». Помимо Баскова, ведущими этой премии станут Владимир Маркони, Клава Кока, Лера Кудрявцева, Лолита Милявская. Последняя, к слову, выразила свою радость от возможности вести мероприятие и пообещала надеть скромный наряд, отзываясь таким образом на скандал с вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.