Умерла от тяжелой болезни: Лера Кудрявцева сообщила, что в ее семье произошло горе

Телеведущая Лера Кудрявцева объявила о кончине своей двоюродной сестры Ольги. Об этом она поведала через свой личный Телеграм-канал.

Ведущая призналась, что долгое время не знала о смертельном диагнозе родственницы, предлагая ей всячески свою помощь, которую Ольга всегда отказывалась принимать. Также теледива подчеркнула, что сестра отказывалась от госпитализации, считая это излишними страданиями.

Описывая Ольгу, Кудрявцева назвала ее очень доброй, светлой женщиной, верующей в Бога. Подробности о диагнозе при этом Кудрявцева не стала раскрывать.