Актер Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант

Филипп Янковский высказал свою поддержку Никите Кологривому. Это происходило во время показа нового телесериала «Прометей» на Московском международном кинофестивале.

Янковский Кологривого довольно талантливым артистом

Он отказался шутить на эту тему, выразив надежду, что актер успокоится, так как является довольно талантливым артистом. Янковский пожелал ему также развития в качестве актера.

Ранее Кологривый высказывал неоднократно критику в адрес некоторых отечественных актеров, вызвав тем самым скандал. В марте Никита попал в спецприемник после пьяного инцидента в одном из ресторанов, что привело к его аресту на 7 суток за мелкое хулиганство, пишет Газета ру.