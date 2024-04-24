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Наталья Подольская называет свою мать завхозом

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Наталья Подольская называет свою мать завхозом
Знаменитости
Источник фото: @nataliapodolskaya

Наталья Подольская в интервью рассказала, что ее 75-летняя мать живет с ней, пишет teleprogramma.pro. Женщина решает бытовые вопросы, поэтому певица и ее муж Владимир Пресняков в шутку называют ее завхозом.

Мама помогает экономить 

«Мы живем в доме, многие бытовые, хозяйственные вопросы контролирует она, а мы порой и не знаем, какие проблемы по этой части решаются. Между прочим, мама помогает экономить, самостоятельно ухаживая за нашим садом», — рассказала Наталья.

У мамы Подольской есть своя квартира, но она  много времени проводит с дочерью и ее семьей. Женщина находится рядом с детьми, когда их родители на концертах и съемках, хотя у них есть две няни, которые работают посменно. В гости к Подольской часто приходит сестра-двойняшка Юлиана вместе с детьми. 

Напомним, что у Подольской и  Преснякова двое сыновей. Пара познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». По словам певицы, она с первого взгляда влюбилась в музыканта. Они поженились 5 июня 2010 года. Через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года  - сын Иван. У Преснякова есть еще 32-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.

Информационное агентство «Informing»

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