Наталья Подольская называет свою мать завхозом

Наталья Подольская в интервью рассказала, что ее 75-летняя мать живет с ней, пишет teleprogramma.pro. Женщина решает бытовые вопросы, поэтому певица и ее муж Владимир Пресняков в шутку называют ее завхозом.

Мама помогает экономить

«Мы живем в доме, многие бытовые, хозяйственные вопросы контролирует она, а мы порой и не знаем, какие проблемы по этой части решаются. Между прочим, мама помогает экономить, самостоятельно ухаживая за нашим садом», — рассказала Наталья.

У мамы Подольской есть своя квартира, но она много времени проводит с дочерью и ее семьей. Женщина находится рядом с детьми, когда их родители на концертах и съемках, хотя у них есть две няни, которые работают посменно. В гости к Подольской часто приходит сестра-двойняшка Юлиана вместе с детьми.

Напомним, что у Подольской и Преснякова двое сыновей. Пара познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». По словам певицы, она с первого взгляда влюбилась в музыканта. Они поженились 5 июня 2010 года. Через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года - сын Иван. У Преснякова есть еще 32-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.