Двойник Сергея Жукова похвастался, что подружился с солистом группы «Руки Вверх!»

У Сергея Жукова в Москве есть настоящий двойник - 40-летний Булат Бигаев настолько похож на лидера группы «Руки вверх!», что когда он выходит на улицу, его тут же окружают толпы фанатов. Принимая за настоящего артиста, мужчину атакуют просьбами о селфи, автографах и так далее. Никакие доводы о том, что никакой он не Сергей Жуков, на людей не действуют.

Булат, как две капли, похож на музыканта не только внешне - у него такая же прическа, то же телосложение. Даже тембр голоса и манера речи.

По словам Булата, он ничего не предпринимал специально для того, чтобы походить на Жукова. Просто так совпало.

«Меня начали сравнивать с ним, когда он стал популярен, но особенно я это ощутил только в 2017 году. Тогда развелся с женой и стал чаще выходить на люди. До этого все время занимали работа-дом-работа. В барах и других заведениях со мной все начали фотографироваться и отмечать в соцсетях настоящего Сергея Жукова», - поведал мужчина Комсомольской правде.

Публикации не остались незамеченными - к нему проявило интерес телевидение, он начал получать приглашения на шоу двойников.

Булат очень хотел стать актером и решил исполнить мечту

Издание отмечает, что Булат не стремился стать певцом, а вот актером - очень хотел, даже окончил Высшее театральное училище им. Щепкина в Москве. Семейная жизнь внесла свои коррективы, но после развода он решил исполнить мечту. И переехал из Уфы в Москву, где и познакомился с Сергеем Жуковым. Случайно. А может и не случайно. Потому что засветился в «Руки Вверх! Бар» на Тверской.

«Сначала меня заметили совладелец бара и арт-директор, попросили приходить почаще, поскольку видели, как меня окружают поклонницы. А в конце 2019 года ко мне неожиданно подошел и сам Сергей Жуков и сказал: «Ты чего мне тут народ баламутишь?». Посмеялись, поговорили по душам, подружились», - поведал двойник.

Жуков иногда приглашает Булата с собой на сцену, и зрителям предстоит тогда угадать, кто из стоящих перед ними - настоящий солист группы, а кто - двойник.