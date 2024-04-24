Информинг » Знаменитости » Двойник Сергея Жукова похвастался, что подружился с солистом группы «Руки Вверх!»

Двойник Сергея Жукова похвастался, что подружился с солистом группы «Руки Вверх!»

Image 16+
Двойник Сергея Жукова похвастался, что подружился с солистом группы «Руки Вверх!»
Знаменитости
Источник фото: @bigash_b

У Сергея Жукова в Москве есть настоящий двойник - 40-летний Булат Бигаев настолько похож на лидера группы «Руки вверх!», что когда он выходит на улицу, его тут же окружают толпы фанатов. Принимая за настоящего артиста, мужчину атакуют просьбами о селфи, автографах и так далее. Никакие доводы о том, что никакой он не Сергей Жуков, на людей не действуют.

Булат, как две капли, похож на музыканта не только внешне - у него такая же прическа, то же телосложение. Даже тембр голоса и манера речи.

По словам Булата, он ничего не предпринимал специально для того, чтобы походить на Жукова. Просто так совпало.

«Меня начали сравнивать с ним, когда он стал популярен, но особенно я это ощутил только в 2017 году. Тогда развелся с женой и стал чаще выходить на люди. До этого все время занимали работа-дом-работа. В барах и других заведениях со мной все начали фотографироваться и отмечать в соцсетях настоящего Сергея Жукова», - поведал мужчина Комсомольской правде.

Публикации не остались незамеченными - к нему проявило интерес телевидение, он начал получать приглашения на шоу двойников.

Булат очень хотел стать актером и решил исполнить мечту

Издание отмечает, что Булат не стремился стать певцом, а вот актером - очень хотел, даже окончил Высшее театральное училище им. Щепкина в Москве. Семейная жизнь внесла свои коррективы, но после развода он решил исполнить мечту. И переехал из Уфы в Москву, где и познакомился  с Сергеем Жуковым. Случайно. А может и не случайно. Потому что засветился в «Руки Вверх! Бар» на Тверской.

«Сначала меня заметили совладелец бара и арт-директор, попросили приходить почаще, поскольку видели, как меня окружают поклонницы. А в конце 2019 года ко мне неожиданно подошел и сам Сергей Жуков и сказал: «Ты чего мне тут народ баламутишь?». Посмеялись, поговорили по душам, подружились», - поведал двойник.

Жуков иногда приглашает Булата с собой на сцену, и зрителям предстоит тогда угадать, кто из стоящих перед ними - настоящий солист группы, а кто - двойник.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Двойник Сергея Жукова похвастался, что подружился с солистом группы «Руки Вверх!»

Сегодня, 21:28

Наталья Подольская называет свою мать завхозом

Сегодня, 19:28

Внук Пугачевой Никита Пресняков собрался на гастроли по США

Сегодня, 16:33

Пугачева не боится лишиться имущества в России и готовит новые песни

Сегодня, 16:23

Актер Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант

Сегодня, 16:23

Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Сегодня, 14:48

Певец Басков проведет премию МУЗ-ТВ вместе с Лолитой

Сегодня, 14:23

Умерла от тяжелой болезни: Лера Кудрявцева сообщила, что в ее семье произошло горе

Сегодня, 14:23

Российский продюсер Ашуров предложил Мизулиной создать ей личный рэп-проект

Сегодня, 13:08

Актриса Настасья Самбурская выложила провокационное видео в прозрачном платье

Сегодня, 13:08

Блогер Оксана Самойлова разместила фото без бюстгальтера

Сегодня, 12:28

Барды Никитины прокомментировали информацию о финансировании ВСУ

Сегодня, 12:28

Сын Орбакайте и Преснякова посетил концерт Земфиры, закрыв себе дорогу в Россию

Сегодня, 12:03

Стала известна личность молодого избранника 61-летней Александры Захаровой

Сегодня, 12:03

Рудченко уверен, что в новой «Глюкозе» поет Чистякова-Ионова

Сегодня, 11:53

Актер Александр Лойе поделился воспоминаниями о съемках сериала «Next», который вышел на экраны 23 года назад

Сегодня, 10:43

Продюсер Картозия: Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день

Сегодня, 06:38

Третий супруг Татьяны Булановой задолжал налоговой крупную сумму: в долгах, как в шелках

Сегодня, 04:03

Шура впервые откровенно рассказал о любви, творчестве и возможных детях

Вчера, 23:08

64-летняя певица Надежда Бабкина перепела хит Инстасамки

Вчера, 22:23

Новости партнеров
2023
ru-RU