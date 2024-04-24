Певица Катя Лель заявила, что спокойно относится к высмеиванию ее веры в НЛО

Веру Кати Лель в существование НЛО уже давно высмеивают пользователи сети, но она к этому относится совершенно спокойно, пишет Комсомольская правда.

Как считает певица, эти люди просто еще не готовы к принятию данной информации, поэтому они могут говорить, что угодно и это она считает нормальным.

«Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: «Помоги, пожалуйста!». Вот и все», — сообщила Лель.

Стоит отметить, что артистка увлекается эзотерикой и верит в существование потусторонней жизни. К примеру, в 2022 году она рассказала историю о пришельцах, которые, якобы, украли ее зубы ради ДНК. По ее словам, именно в ДНК зубов содержится вся информация о человеке.

И в завершение певица сообщила, что если бы все не видела собственными глазами, то также бы смеялась с услышанной информации.