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Певица Катя Лель заявила, что спокойно относится к высмеиванию ее веры в НЛО

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Певица Катя Лель заявила, что спокойно относится к высмеиванию ее веры в НЛО
Знаменитости
Источник фото: @Katyalelofficial

Веру Кати Лель в существование НЛО уже давно высмеивают пользователи сети, но она к этому относится совершенно спокойно, пишет Комсомольская правда.

Как считает певица, эти люди просто еще не готовы к принятию данной информации, поэтому они могут говорить, что угодно и это она считает нормальным.

«Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: «Помоги, пожалуйста!». Вот и все», — сообщила Лель.

Стоит отметить, что артистка увлекается эзотерикой и верит в существование потусторонней жизни. К примеру, в 2022 году она рассказала историю о пришельцах, которые, якобы, украли ее зубы ради ДНК. По ее словам, именно в ДНК зубов содержится вся информация о человеке. 

И в завершение певица сообщила, что если бы все не видела собственными глазами, то также бы смеялась с услышанной информации.

Информационное агентство «Informing»

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