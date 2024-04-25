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Жора Крыжовников признался, что испугался популярности сериала «Слово пацана» у молодежи

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Жора Крыжовников признался, что испугался популярности сериала «Слово пацана» у молодежи
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

Жора Крыжовников, режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделился своими мыслями о неожиданном успехе проекта среди молодежи. Он отметил, что изначально фильм позиционировался для мужской аудитории от 45 лет и старше, но в итоге стал популярен среди молодежи. 

Ожидал большей реакции от  сверстников

Реакция молодого поколения на этот проект оказалась для него тревожной. На творческой встрече, организованной «Ъ», режиссер поделился результатами опроса ВЦИОМа, показавшего, что 96% школьников и 56% россиян 50+ знали о сериале. Крыжовников ожидал большей реакции от своих сверстников, но удивился популярности проекта среди молодежи. 

Он рассказал о случаях, когда не мог понять широко распространенные среди молодых людей термины, связанные с сериалом. Крыжовников добавил, что успех проекта, заметный после третьей-четвертой серии, вызвал у него беспокойство. Он переживал, как молодежь воспримет сцены, которые могли вызвать сильные эмоциональные реакции.

Информационное агентство «Informing»

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