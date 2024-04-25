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В Сети обсуждают певца SHAMAN, расплакавшегося на концерте в Уфе

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В Сети обсуждают певца SHAMAN, расплакавшегося на концерте в Уфе
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Выступление певца Шамана на концерте в Уфе вызвало активные обсуждения в Сети. Жители города и соседних муниципалитетов собрались на мероприятии для того, чтобы насладиться музыкой любимого исполнителя. Однако реакция публики после выступления оказалась разнообразной. Особенно много обсуждений вызвал тот момент, когда во время исполнения песни «МАМА» артист расплакался. 

Не все зрители разделили эмоции публики

Этот эмоциональный момент был назван многими пользователями «трогательным», вызвав массу положительных комментариев. Некоторые почитатели выразили свою поддержку и пожелали здоровья. Однако далеко не все зрители разделили эмоции публики. Некоторые высказали мнение, что выступление певца не заслуживает столь большого внимания. Они также высказали недовольство высокими ценами на билеты и мерчандайзинг певца. 

Стоимость билетов на концерт, к слову, варьировалась от 1500 до 7000 руб., что вызвало вопросы у некоторых пользователей о целесообразности.

Информационное агентство «Informing»

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