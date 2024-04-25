Ольга Бузова пофлиртовала с женатым Дмитрием Дибровым в эфире шоу на ТНТ

Эпизод из телешоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым, где они проходили проверку на детекторе лжи, вызвал интерес у зрителей из-за довольно провокационных вопросов, откровенных ответов и флирте певицы с женатым коллегой.

Дибров отвечал на вопросы с юмором и прямотой, намекая на привлекательность фигуры Бузовой, а также утверждая, что может ее удовлетворить. С другой стороны, ведущий сам задавал откровенные вопросы о личной жизни Ольги, интересуясь ее последними интимными отношениями и возвращением к бывшим партнерам.

Артистка также отвечала откровенно, признавая, что с 2021 года она не имела близости с мужчинами.