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Филипп Киркоров рассказал о самом постыдном выступлении

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Филипп Киркоров рассказал о самом постыдном выступлении
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Выступление, от которого Филипп Киркоров до сих пор чувствует стыд, произошло во время его шоу в «Олимпийском», когда певец забыл слова композиции «Снег».

Исполнитель почувствовал панику

Как признался поп-король, он сильно переволновался, начав петь песню, но вскоре забыл дальнейшие строчки. Он объяснил, что обычно знает композицию наизусть, однако сильное волнение сыграло свою роль, поэтому он начал перечислять следующие месяцы, додумывая слова на ходу. В этот момент исполнитель почувствовал панику. 

Хотя, несмотря на стыд, Киркоров рад, что исполнил песню живьем, без какой-либо фонограммы.

Информационное агентство «Informing»

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