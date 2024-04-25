Информинг » Знаменитости » Певица Королева показала новый яркий образ и удивила поклонников

Певица Королева показала новый яркий образ и удивила поклонников

Image 16+
Певица Королева показала новый яркий образ и удивила поклонников
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

Наташа Королева продемонстрировала свой новый образ в телешоу «Суперстар!», поразив публику стилем диско. В 50 лет певица решила нарядиться в яркий бомбер с пайетками, украсив себя массивными украшениями для создания образа, который привлек бы внимание.

Пользователи отметили, что образ звезды был настолько неожиданным, что ее было трудно узнать сразу. Некоторые фанаты высказались о том, что стиль Наташи в этот раз может быть не совсем подходящим для ее возраста, однако другие поощряли Королеву за смелость.

Источник фото: @koroleva__star

Следит за своим здоровьем

Артистка подчеркнула, что для того, чтобы выглядеть привлекательно, нужно следить за своим здоровьем и фигурой. Она признается, что регулярно отдыхает, следит за питанием, обращается к аппаратной косметологии, но не прибегала к пластическим операциям. Поддерживать себя в хорошей форме можно без хирургического вмешательства, уверена она.

Информационное агентство «Informing»

Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Филипп Киркоров рассказал о самом постыдном выступлении

Сегодня, 09:58

Певица Королева показала новый яркий образ и удивила поклонников

Сегодня, 09:53

Молодая жена Петросяна Брухунова рассказала о тяжелой болезни

Сегодня, 09:03

Ольга Бузова пофлиртовала с женатым Дмитрием Дибровым в эфире шоу на ТНТ

Сегодня, 08:53

Киркоров честно признался, зачем делает пластику

Сегодня, 08:48

В Сети обсуждают певца SHAMAN, расплакавшегося на концерте в Уфе

Сегодня, 08:48

Обручальное кольцо Баскова ювелир оценил в стоимость московской однушки

Сегодня, 08:38

Жора Крыжовников признался, что испугался популярности сериала «Слово пацана» у молодежи

Сегодня, 07:53

Певица Катя Лель заявила, что спокойно относится к высмеиванию ее веры в НЛО

Вчера, 22:43

Двойник Сергея Жукова похвастался, что подружился с солистом группы «Руки Вверх!»

Вчера, 21:28

Наталья Подольская называет свою мать завхозом

Вчера, 19:28

Внук Пугачевой Никита Пресняков собрался на гастроли по США

Вчера, 16:33

Пугачева не боится лишиться имущества в России и готовит новые песни

Вчера, 16:23

Актер Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант

Вчера, 16:23

Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Вчера, 14:48

Певец Басков проведет премию МУЗ-ТВ вместе с Лолитой

Вчера, 14:23

Умерла от тяжелой болезни: Лера Кудрявцева сообщила, что в ее семье произошло горе

Вчера, 14:23

Российский продюсер Ашуров предложил Мизулиной создать ей личный рэп-проект

Вчера, 13:08

Актриса Настасья Самбурская выложила провокационное видео в прозрачном платье

Вчера, 13:08

Блогер Оксана Самойлова разместила фото без бюстгальтера

Вчера, 12:28

Новости партнеров
2023
ru-RU