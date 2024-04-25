Певица Королева показала новый яркий образ и удивила поклонников

Наташа Королева продемонстрировала свой новый образ в телешоу «Суперстар!», поразив публику стилем диско. В 50 лет певица решила нарядиться в яркий бомбер с пайетками, украсив себя массивными украшениями для создания образа, который привлек бы внимание.

Пользователи отметили, что образ звезды был настолько неожиданным, что ее было трудно узнать сразу. Некоторые фанаты высказались о том, что стиль Наташи в этот раз может быть не совсем подходящим для ее возраста, однако другие поощряли Королеву за смелость.

Источник фото: @koroleva__star

Следит за своим здоровьем

Артистка подчеркнула, что для того, чтобы выглядеть привлекательно, нужно следить за своим здоровьем и фигурой. Она признается, что регулярно отдыхает, следит за питанием, обращается к аппаратной косметологии, но не прибегала к пластическим операциям. Поддерживать себя в хорошей форме можно без хирургического вмешательства, уверена она.