Стас Михайлов ответил на хамское заявление оскорбившей его Пугачевой

Стас Михайлов решил высказаться в ответ на оскорбительные высказывания Аллы Пугачевой, которая ответила на его замечания об уехавших за границу артистах. Михайлов подчеркнул, что не имел в виду Примадонну, когда делал свои замечания, поэтому не понимает, почему она восприняла эти слова как личное оскорбление.

Не привык вступать в конфликты с женщинами

В своем выступлении на творческом вечере, посвященном предстоящему юбилею, Стас выразил свое отношение к ситуации, пожелав Алле Борисовне счастья. Он также подчеркнул, что не привык вступать в конфликты с женщинами, предпочитая сохранять мирные отношения. Однако Михайлов напомнил, что уехавшие за границу знаменитости должны помнить о благодарности к родной стране и оставаться всегда людьми, независимо от места проживания, пишет КП.