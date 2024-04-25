Молодая жена Петросяна Брухунова рассказала о тяжелой болезни

Татьяна Брухунова поделилась на своей странице в соцсети о проблемах со здоровьем, которые испытывает регулярно. Она упомянула, что у нее обострилась аллергия в этом году, но основной причиной низкой температуры и упадка сил является гнойный гайморит. Это серьезное заболевание, с которым супруга Евгения Петросяна борется уже несколько лет.

Перенесла сложную операцию

Татьяна проходит лечение, принимает антибиотики, однако болезнь до сих пор не удалось победить. Кроме гайморита, у нее есть также проблемы с венами на ногах, которые уже привели к варикозу. Она перенесла сложную операцию по их удалению до первой беременности. Нарушения циркуляции крови могут оказаться опасными для здоровья беременной, поэтому возникли предположения о том, что Татьяна могла воспользоваться услугами суррогатной матери для вынашивания и родов 2-х детей, пишет КП.