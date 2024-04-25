Обручальное кольцо Баскова ювелир оценил в стоимость московской однушки

На церемонии награждения престижной «Муз-ТВ» Николая Баскова заметили с кольцом, которое выглядело как обручальное. Ювелир Григорий Бакатов подтвердил, что стоит украшение как однокомнатная квартира в Москве.

Хотя артист обычно не комментирует свою личную жизнь, многие из поклонников сразу заметили золотое кольцо на его правой руке и начали делать всяческие предположения. Однако сам Басков предпочитает не раскрывать детали своих романтических отношений, утверждая, что устал от публичности своей личной жизни и не желает тратить время на объяснения.