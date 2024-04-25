Киркоров честно признался, зачем делает пластику

На гала-ужине премии «МУЗ-ТВ» Филипп Киркоров откровенно поделился своими мыслями о здоровье, рассказал о внешности и предстоящем 57-летии. Певец, известный ярким имиджем, признался, что в его возрасте хорошее самочувствие становится главным приоритетом. Поп-король выразил благодарность за каждый день, когда просыпается без боли или недомоганий, а также рассказал о своих визитах к врачам и решении использовать пластическую хирургию.

Киркоров объяснил это стремлением сохранить на долгое время свою привлекательность и соответствовать образу, который он создал на сцене. Что касается своего дня рождения, то артист выразил желание провести его в спокойной обстановке, вдали от суеты и камер.