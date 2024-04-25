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Певица Ольга Бузова призналась, что отправилась на плановую операцию

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Певица Ольга Бузова призналась, что отправилась на плановую операцию
Знаменитости
Источник фото: @byzovahouse

Поющая телеведущая Ольга Бузова находится в больнице. Она туда отправилась для плановой операции, сообщает ее пиар-менеджер Антон Богославский, успокаивая обеспокоенных поклонников.

Сама Бузова поделилась информацией о своей госпитализации в Телеграм-канале, отметив, что временно отсутствует в сети. На фотографии из больничной палаты, опубликованной 38-летней певицей, она предстает без макияжа в больничной пижаме. 

Источник фото: @byzovahouse

Подробности о характере операции при этом ни самой артисткой, ни ее директором не разглашаются.

Информационное агентство «Informing»

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