Певица Ольга Бузова призналась, что отправилась на плановую операцию

Поющая телеведущая Ольга Бузова находится в больнице. Она туда отправилась для плановой операции, сообщает ее пиар-менеджер Антон Богославский, успокаивая обеспокоенных поклонников.

Сама Бузова поделилась информацией о своей госпитализации в Телеграм-канале, отметив, что временно отсутствует в сети. На фотографии из больничной палаты, опубликованной 38-летней певицей, она предстает без макияжа в больничной пижаме.

Источник фото: @byzovahouse

Подробности о характере операции при этом ни самой артисткой, ни ее директором не разглашаются.