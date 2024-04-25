Информинг » Знаменитости » Тимати показал идеальный пресс: фото рэпера

Тимати показал идеальный пресс: фото рэпера

Image 16+
Тимати показал идеальный пресс: фото рэпера
Знаменитости
Источник фото: @timatiofficial

Тимати — мастер многозадачности. С успешным ресторанным бизнесом, выступлениями, участием в воспитании детей, путешествиями по миру, рэпер удивляет своими достижениями. Однако в свежем видео он ненавязчиво похвастался не только своими успехами, но и отличной физической формой. 

«По идее, открывший 10+ ресторанов за последнее время должен выглядеть менее обезжиренным. Это не предел», — подписал сторис артист.

Источник фото: @timatiofficial

Фанаты по достоинству оценили его стальной пресс. Однако многих подписчиков волнует вопрос — когда свадьба, пишет Супер.ру.

Информационное агентство «Informing»

Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тимати показал идеальный пресс: фото рэпера

Сегодня, 11:08

Певица Ольга Бузова призналась, что отправилась на плановую операцию

Сегодня, 11:08

Стас Михайлов ответил на хамское заявление оскорбившей его Пугачевой

Сегодня, 10:18

Филипп Киркоров рассказал о самом постыдном выступлении

Сегодня, 09:58

Певица Королева показала новый яркий образ и удивила поклонников

Сегодня, 09:53

Молодая жена Петросяна Брухунова рассказала о тяжелой болезни

Сегодня, 09:03

Ольга Бузова пофлиртовала с женатым Дмитрием Дибровым в эфире шоу на ТНТ

Сегодня, 08:53

Киркоров честно признался, зачем делает пластику

Сегодня, 08:48

В Сети обсуждают певца SHAMAN, расплакавшегося на концерте в Уфе

Сегодня, 08:48

Обручальное кольцо Баскова ювелир оценил в стоимость московской однушки

Сегодня, 08:38

Жора Крыжовников признался, что испугался популярности сериала «Слово пацана» у молодежи

Сегодня, 07:53

Певица Катя Лель заявила, что спокойно относится к высмеиванию ее веры в НЛО

Вчера, 22:43

Двойник Сергея Жукова похвастался, что подружился с солистом группы «Руки Вверх!»

Вчера, 21:28

Наталья Подольская называет свою мать завхозом

Вчера, 19:28

Внук Пугачевой Никита Пресняков собрался на гастроли по США

Вчера, 16:33

Пугачева не боится лишиться имущества в России и готовит новые песни

Вчера, 16:23

Актер Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант

Вчера, 16:23

Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Вчера, 14:48

Певец Басков проведет премию МУЗ-ТВ вместе с Лолитой

Вчера, 14:23

Умерла от тяжелой болезни: Лера Кудрявцева сообщила, что в ее семье произошло горе

Вчера, 14:23

Новости партнеров
2023
ru-RU