Тимати показал идеальный пресс: фото рэпера

Тимати — мастер многозадачности. С успешным ресторанным бизнесом, выступлениями, участием в воспитании детей, путешествиями по миру, рэпер удивляет своими достижениями. Однако в свежем видео он ненавязчиво похвастался не только своими успехами, но и отличной физической формой.

«По идее, открывший 10+ ресторанов за последнее время должен выглядеть менее обезжиренным. Это не предел», — подписал сторис артист.

Источник фото: @timatiofficial

Фанаты по достоинству оценили его стальной пресс. Однако многих подписчиков волнует вопрос — когда свадьба, пишет Супер.ру.