Эвелина Бледанс рассказала о своей первой покупке: «Искали бутылки из-под пива»

Эвелина Бледанс в интервью вспомнила о своей первой значимой покупке, пишет gazeta.ru.

На первые заработанные деньги актриса купила кочан капусты

По словам актрисы, на первые заработанные деньги она купила кочан капусты. Бледанс рассказала, что она вместе с ребятами искала по всему городу пустые стеклянные бутылки из-под пива и сдавала их, а на вырученные деньги они купили огромный кочан капусты.

«И с упоением умяли его, от души макая в соль», — рассказала Бледанс.

Также актриса в своей жизни побывала клоунессой. Так, с 1991 по 2005 год она участвовала в шоу «Маски», которую основала одноименная одесская труппа, где Эвелина и выступала в качестве клоунессы. По ее словам, в тот период к ней нередко подходили люди в общественных местах с просьбой дать автограф.