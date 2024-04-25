Отношения Прилучного и Брутян дали трещину: не сумели сохранить образ идеальной семьи

На кинопремьере ленты «Неприличные гости» Павел Прилучный и Зепюр Брутян неудачно поддерживали образ идеальной пары.

В прессе обсуждаются странные ответы Прилучного и Брутян на вопросы о семейной жизни

В прессе обсуждаются их несогласованные выступления и странные ответы на вопросы о семейной жизни. Брутян, например, вызвала у журналистов вопросы в своем необычном наряде, а Прилучный несколько раз прерывал жену и не давал отвечать на вопросы СМИ, что вызвало недоумение.

К слову, у пары подрастает годовалый сын Микаэль. Сейчас супруги не планируют второго ребенка, предпочитая сначала уделить внимание друг другу, пишет Пятый канал.